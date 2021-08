La Juventus non accantona affatto l’idea di regalare ad Allegri un grande attaccante. Con la doppia cessione forse si può

Seppur ancora alle prese con l’affare Locatelli, anche se l’ultimo incontro col Sassuolo ha permesso di avvicinarsi molto a un accordo, la Juventus non molla affatto l’idea di regalare ad Allegri e ai tifosi un grande attaccante. Vlahovic a parte, il nome che stuzzica tanto il tecnico livornese è quello di Gabriel Jesus. Il brasiliano può lasciare il Manchester City considerato che non è più al centro del progetto targato Guardiola, sempre desideroso di poter avere a disposizione Harry Kane.

L’acquisto del bomber inglese dal Tottenham, tra i 150 e i 180 milioni di euro, è tutt’ora possibile e ‘imporrebbe’ ai ‘Citizens’ di liberarsi di una punta già in rosa non solo per fare cassa. L’indiziato è proprio il classe ’96 ex Palmeiras, la cui valutazione potrebbe scendere a circa 50 di milioni di euro. Di circa 5 milioni netti, dunque alla portata, lo stipendio invece di Gabriel Jesus, colpo che i bianconeri possono in larga parte finanziare attraverso un paio di cessioni. Gli indiziati sono Federico Bernardeschi e Aaron Ramsey.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, big a zero: arrivata ‘offerta’

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Celtic, anche l’Everton su Aurelio Buta: la situazione

Calciomercato Juventus, colpo Gabriel Jesus: 30 milioni da Ramsey-Bernardeschi

Bernardeschi © Getty ImagesBernardeschi e Ramsey potrebbero finire in Premier League. Per il fresco Campione d’Europa, in scadenza fra dieci mesi e con stipendio di 4 milioni, occhio al West Ham; per il gallese c’è l’ipotesi Wolverhampton. Dai due la Juve potrebbe incassare un totale di 30 milioni, senza contare il risparmio dei loro ingaggi che farebbe aumentare il gruzzoletto per Gabriel Jesus.

A.R.