Resta in bilico il futuro di Lautaro Martinez in casa Inter: Paratici prepara l’assalto all’attaccante argentino e non solo, cifra monstre

Sono ore frenetiche per il calciomercato dell’Inter. È arrivata l’ufficialità del trasferimento di Romelu Lukaku al Chelsea. Mancava solo quest’ultimo passo per il ritorno di ‘Big Rom’ in quel di Londra. La società targata Suning, dal canto suo, si è assicurata le prestazioni sportive di Edin Dzeko come rimpiazzo. L’intenzione, però, è quella di prendere un altro attaccante per sostituire il belga. L’AD Marotta, inoltre, ha ultimato anche l’acquisto di Denzel Dumfries per il post Hakimi sula fascia destra.

Ma i tifosi continuano ad essere in apprensione a proposito del futuro di Lautaro Martinez. Non si placano le voci di mercato sull’argentino, nonostante l’agente abbia dichiarato che il giocatore voglia restare e che prossimamente ci sarà un nuovo incontro per il rinnovo. Il Tottenham di Paratici è fortemente interessato e a breve potrebbe tentare il doppio ‘scippo’ anche con l’assalto al bomber della Fiorentina Vlahovic.

Calciomercato Inter, Lautaro più Vlahovic: Paratici ci prova

Fabio Paratici letteralmente scatenato. L’ex CFO della Juventus ha un occhio di riguardo per la Serie A e – dopo la cessione di Kane al Manchester City – potrebbe tentare il doppio assalto a Lautaro Martinez e Vlahovic, quest’ultimo accostato all’Inter per il dopo Lukaku e nel mirino anche della Juventus. Sul piatto una cifra monstre che si attesterebbe intorno ai 150-160 milioni di euro totali.

Di fronte a queste condizioni, la ‘Beneamata’ e i ‘Viola’ si fermerebbero quanto meno a riflettere. I lombardi, però, non vogliono perdere anche il ‘Toro’ e faranno di tutto per trattenerlo. Stesso discorso per il serbo, con i toscani che vorrebbero monetizzare il più possibile dal loro gioiello, anche rinnovandogli il contratto.