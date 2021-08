Calciomercato Inter, Lautaro Martinez spara alto | Intreccio con Dzeko

Il futuro di Lautaro Martinez è ancora tutto da decidere. La richiesta da parte dell’argentino deriva anche dal fatto Dzeko: i dettagli

Le prospettive all’Inter di Lautaro Martinez dipendono inevitabilmente dal rinnovo di contratto. La stagione passata si è configurata in maniera devastante per l’attaccante, in grado di trascinare i nerazzurri, sotto l’attenta guida di Antonio Conte, a suon di gol e giocate di alto livello. La crescita dell’argentino è stata evidente: un vero e proprio exploit che incide poi sulle scelte presenti e future dell’Inter.

Parallelamente, infatti, corre il calciomercato e di acqua ne è passata sotto i ponti. Gli addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi restano caldissimi. Anche il futuro di Lautaro Martinez non è stato deciso, anzi. Dopo la cessione del belga al Chelsea, la linea è tentare di trattenere il Toro, ma non è impresa semplice, visti gli importantissimi interessamenti internazionali. Le offerte non mancano e allo stesso tempo le trattative per il rinnovo di contratto non decollano.

Calciomercato Inter, richiesta monstre di Lautaro Martinez per il rinnovo

La richiesta tra domanda e offerta inevitabilmente resta lì sul tavolo. Secondo quanto riporta ‘Libero’, infatti, l’attaccante spara alto per il rinnovo di contratto, chiedendo uno stipendio da vero big: parliamo di 7,5 milioni a stagione. E’ previsto un nuovo incontro dopo ferragosto per tentare di sbloccare la situazione, ma l’Inter non si spinge oltre i 6 milioni a stagione.

La cifra richiesta risulta, quindi, particolarmente alta ed è impossibile non notare un fattore essenziale in quella che è diventata la volontà di Lautaro: l’arrivo di Edin Dzeko. Nonostante la carta d’identità non sia più verdissima, al bomber bosniaco è stato garantito un ingaggio importante, che si aggira attorno ai 5-6 milioni netti a stagione. E ora Lautaro. Vedremo se l’argentino riuscirà a centrare certi numeri per il rinnovo o se la trattativa dovrà andare per le lunghe.