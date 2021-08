Antonio Conte potrebbe presto tornare su una panchina della Premier League: il primo colpo potrebbe essere il top player dell’Inter

All’inizio di questa calda estate Antonio Conte ha lasciato la panchina dell‘Inter dopo aver vinto lo scudetto, a causa di alcune divergenze con la società nerazzurra, soprattutto dal punto di vista finanziario. Ora il tecnico potrebbe tornare ad allenare, ma non in Italia. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la sua prossima avventura potrebbe essere in Premier League, precisamente all’Arsenal.

La squadra guidata da Mikel Arteta ha cominciato nel peggiore dei modi la stagione, ovvero perdendo contro il neopromosso Brentford. Così la dirigenza inglese potrebbe pensare subito a un cambio in panchina, affidando le redini a Conte. Il tecnico ex Inter sarebbe già pronto a puntare un big nerazzurro.

Calciomercato Inter, Conte verso l’Arsenal: Lautaro Martinez la prima richiesta

In casa Inter sono diversi i big che hanno dovuto lasciare Milano, e la sessione di calciomercato estiva ancora non è finita. Infatti durante le ultime settimane potrebbe arrivare un nuovo assalto a Lautaro Martinez dalla Premier League.

Questa volta, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, a guidare l’assalto potrebbe essere Antonio Conte, ex tecnico nerazzurro che potrebbe prendere il posto di Arteta all’Arsenal. In caso di un suo approdo all’Emirates la prima richiesta potrebbe essere proprio Lautaro Martinez. Il rinnovo del ‘Toro’ infatti sembrerebbe avere davanti ancora diversi ostacoli, tra cui la differenza tra richiesta e offerta d’ingaggio. L’argentino chiederebbe 7,5 milioni, mentre l’Inter non andrebbe oltre i 6. Dunque ecco che con lo zampino di Conte Lautaro potrebbe volare in Premier.