L’Inter continua la caccia all’esterno destro ma un’operazione tra le big potrebbe far saltare tutto: scambio e pericolo beffa

Non sono giornate di calciomercato semplici per quanto riguarda l’Inter, che un po’ a sorpresa si ritroverà priva di Romelu Lukaku nella prossima stagione e ora lavora per restare comunque competitiva. I campioni d’Italia hanno già perso Hakimi nel mese di giugno e questa nuova cessione può sicuramente togliere qualcosa di importante sul campo.

Difficile però dire di no a proposte così importanti e per questo l’Inter è pronta a incassare denaro che può essere utile sia per quanto riguarda il bilancio che per effettuare nuovi colpi di calciomercato. Intanto continua la caccia dei nerazzurri per un esterno destro che sostituirà Hakimi ma non arrivano buone notizie per Hector Bellerin.

Calciomercato Inter, si allontana Bellerin: può andare all’Atletico Madrid

L’esterno destro spagnolo è pronto a salutare l’Arsenal e per questo l’Inter lo ha messo nel mirino, ma dal calciomercato potrebbe arrivare una beffa. I ‘Gunners’ infatti vogliono ingaggiare Trippier ma per non pagare i 40 milioni richiesti dall’Atletico Madrid e per questo stanno pensando di inserire delle contropartite: sul piatto può esserci proprio Hector Bellerin.

Qualora l’affare tra i due club andasse in porto, arriverebbe una beffa per l’Inter che sarebbe così costretta a cercare un nuovo elemento per rinforzare la propria fascia destra.