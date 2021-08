L’Inter pensa ad un colpo dal Real Madrid in prestito ma anche il Milan è in corsa

Sono giorni difficili in casa Inter. L’addio di Romelu Lukaku, direzione Chelsea, è ormai certo, si attende solo l’ufficialità. Inoltre è ancora da risolvere la quesitone legata a Lautaro Martinez e la società deve ancora intervenire sul mercato per rimpiazzare non solo Big Rom ma anche Achraf Hakimi. Intanto, però, i nerazzurri starebbero pensando anche ad un trequartista, adattabile anche come seconda punta. Secondo quanto riportato da ‘DefensaCentral’ ci sarebbe un derby di mercato tra Inter e Milan per Isco.

Calciomercato Inter, duello col Milan per Isco

Il centrocampista spagnolo ha rotto col Real Madrid e non rappresenta più una prima scelta del club. Zidane nell’ultima stagione lo ha impiegato poco e anche Carlo Ancelotti adesso ha altri piani per il suo nuovo ciclo con i blancos. Secondo il sito spagnolo sia Inter che Milan sarebbero sulle sue tracce.

E’ vero, però, che con l’arrivo di Hakan Calhanoglu e con la situazione di Eriksen ancora da valutare, è difficile immaginare una collocazione di Isco nello scacchiere di Inzaghi se non come seconda punta alle spalle di Lautaro. Per questa ragione l’operazione potrebbe non risultare una prima scelta per la società che ha esigenza di ingaggiare una prima punta. Sia Inter che Milan potrebbero comunque arrivare ad Isco con la formula del prestito.