Calciomercato, in casa Inter si allontana l’obiettivo Correa per il dopo Lukaku: nella corsa al biancoceleste s’inserisce il Milan

Milan a caccia di rinforzi da regalare a Pioli. Il calciomercato rossonero sta vivendo una fase di riflessioni, dopo un inizio a dir poco scoppiettante. Maldini continua a lavorare per il post Calhanoglu: tanti nomi in orbita ‘Diavolo’, tra cui i soliti Isco e Ziyech. Le due piste in questione, però, sono alquanto complicate e negli ultimi giorni ha preso quota Ilicic. lo sloveno vuole lasciare l’Atalanta e i lombardi avrebbero già un accordo di massima con il calciatore. Affare che potrebbe andare in porto verso fine agosto.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Milan, doppia offerta Maldini per il talento | Mourinho ko

Ci sarebbe, poi, un’intrigante novità. Stando a quanto riferisce ‘La Repubblica’, la dirigenza sembra stia valutando l’inserimento nella corsa per Joaquin Correa. L’argentino è in uscita dalla Lazio, che lo valuta intorno ai 30 milioni di euro. Il profilo piace anche all’Inter per il dopo Lukaku, ma i nerazzurri pare siano più defilati al momento. Preferirebbero puntare, infatti, su due punte di peso per rimpiazzare ‘Big Rom’, come Zapata e Dzeko. Il Milan punta il mirino su Correa, con l’Inter più lontana. Non resta che attendere.