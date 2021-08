La Juventus cerca un nuovo centrocampista. Che scambio per l’obiettivo dalla Francia, ma c’è già la risposta

La Juventus cerca un nuovo centrocampista per il ritorno di Max Allegri. Nel mirino dei bianconeri diversi profili. Oltre a Miralem Pjanic (per il quale quello in bianconero sarebbe allo stesso modo del tecnico un ritorno), piace anche Bruno Guimaraes. Il classe 1997 si è messo in mostra nelle Olimpiadi di Tokyo 2020 appena terminate, con la Nazionale verdeoro del Brasile. Il centrocampista è di proprietà del Lione, la cui richiesta è di circa 40 milioni per lasciar partire il calciatore. Una cifra piuttosto elevata, che i bianconeri potrebbero provare ad ammortizzare mettendo sul piatto una contropartita.

Juventus, Bernardeschi per Guimaraes: no secco

Per arrivare a Guimaraes, titolare in Ligue 1 con il Lione e autore di buone prestazioni che hanno attirato su di sè le attenzioni di diversi club, la Juventus potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Federico Bernardeschi, reduce dalla vittoria di Euro 2020 con la Nazionale di Roberto Mancini e il cui valore di mercato si aggira sui 15-20 milioni di euro. In tal modo la società piemontese dovrebbe versare nelle casse del club francese soltanto la differenza. Ma il Lione ha già lasciato intendere di non essere disposto a privarsi del brasiliano e sarebbe pertanto probabile un secco no come risposta di fronte alla possibile offerta di scambio.

Insomma, per la Juventus non c’è modo di arrivare al ventitreenne senza sborsare la cifra richiesta dai francesi del Lione, intenzionati a non fare sconti per Guimaraes.