Il Milan non smette di muoversi sul calciomercato e porta a termine una nuova operazione di calciomercato: oggi le visite mediche

Il Milan ha disputato una buona gara ieri in amichevole contro il Real Madrid e continua a mettere minuti nelle gambe in vista della prossima stagione. I rossoneri intanto sono molto attivi sul calciomercato in quanto vogliono allestire una rosa importante per ben figurare nella prossima Champions League e sono ancora pronti a effettuare nuovi movimenti in entrata e in uscita.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, questa mattina Jans Peter Hauge sosterrà le visite mediche per trasferirsi all’Eintracht Francoforte. Manca ormai questo step oltre all’annuncio per concludere l’affare: il calciatore saluterà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Calciomercato Milan, Hauge ai saluti: visite mediche per l’Eintracht Francoforte

È ormai a un passo un nuovo addio dunque per il Milan, che ha effettuato già alcune operazioni in entrata e ora sta incassando per provare poi a sfruttare i soldi a disposizione per un eventuale colpo finale di mercato. Nel mirino della società resta Hakim Ziyech, che è di proprietà del Chelsea ma potrebbe partire: il Milan dunque potrebbe sfruttare Hauge e qualche altro addio per racimolare la cifra che serve per strappare il marocchino ai ‘Blues’.

Tra i possibili partenti ci sarebbe anche Pobega che potrebbe essere utile a fare cassa per sognare il colpo Ziyech.