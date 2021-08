Calciomercato Milan, assalto a Florenzi | Doppio no allo scambio

Il Milan prepara l’assalto a Florenzi, uomo che sarebbe importante nello scacchiere di Stefano Pioli. José Mourinho ha fatto la sua scelta

Il Milan elabora le sue mosse sul calciomercato, alla ricerca delle soluzioni migliori per accontentare Stefano Pioli e allestire la rosa migliore possibile per la stagione che sta per iniziare. Un nome che pare essere particolarmente appetibile per i rossoneri è quello di Alessandro Florenzi. L’esterno, dopo le tante stagioni a Roma e l’esperienza con la maglia del PSG, è pronto a tornare in Italia e il Milan sembra essere in prima fila per accogliere il laterale.

Trattasi di un profilo importante, per qualità, esperienza e duttilità. È capace, infatti, di giocare nel 4-2-3-1 sia da esterno basso che da alto. Caratteristiche veramente rare unite a una conoscenza della Serie A invidiabile. Reduce dal trionfo con l’Italia a Euro 2020, ora il calciatore potrebbe rinforzare notevolmente il parco esterni a disposizione di Stefano Pioli. Le soluzioni per la trattativa sono diverse, ma il futuro del calciatore difficilmente si colorerà di rossonero attraverso uno scambio.

Calciomercato Milan, trattativa per Florenzi: no agli scambi

Il futuro di Florenzi si intreccia inevitabilmente con quello di altri difensori. Il Milan, infatti, per arrivare al terzino, ha messo sul piatto Kalulu e Conti, calciatori che sembrano ormai fuori dal progetto rossonero, almeno per la prossima stagione. Niente da fare, almeno nelle intenzioni della Roma e di José Mourinho. Florenzi, infatti, verrà ceduto di fronte a un’offerta solo cash o per un prestito ma con obbligo di riscatto. L’ipotesi scambio, al momento, è dunque da scartare ma non la pista che porterebbe il rossonero a Milano.