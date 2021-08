L’avventura nerazzurra di Romelu Lukaku volge ormai al termine. Il belga prima di salire sul volo per Londra si rivolge ai tifosi dell’Inter.

Un altro doloroso addio per i tifosi dell’Inter si sta per consumare. Dopo aver già salutato in questa sessione di calciomercato Achraf Hakimi, i nerazzurri stanno perfezionando la cessione di Romelu Lukaku al Chelsea. Il bomber belga, dopo aver effettuato in giornata le visite mediche, si è imbarcato su un volo per raggiungere Londra. Mancano soltanto le ultime pratiche, poi l’operazione sarà ufficiale. Il centravanti che ha trascinato la Beneamata alla vittoria in campionato, prima di salire sull’aereo privato, ha rivolto un pensiero ai tifosi interisti.

Calciomercato Inter, Lukaku saluta i tifosi | “A breve un messaggio”

Raggiunto dai giornalisti che si erano recati in aeroporto, Lukaku ha rilasciato queste breve dichiarazioni: “Ai tifosi dell’Inter manderò un messaggio tra qualche giorno”.

Probabilmente, quindi, il belga a breve chiarirà tutti i motivi che lo hanno spinto a tornare a vestire un’altra volta la maglia del Chelsea, abbandonando la squadra che era riuscito a riportare in alto dopo tempo.