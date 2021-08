La Juventus lavora per il doppio addio e studia un affare con il Milan: c’è la proposta di scambio due per uno

Sono ore di calciomercato movimentate per la Juventus, che dopo due mesi di silenzio è pronta ad affondare sia per quanto riguarda le operazioni in entrata che in uscita. Ieri i bianconeri sono usciti sconfitti per 3-0 contro il Barcellona e hanno deluso particolarmente Aaron Ramsey e Daniele Rugani.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, duello col Milan | Suggestione dal Real Madrid

Non è escluso che si cerchi una nuova soluzione per entrambi i calciatori, soprattutto qualora dovesse presentarsi l’opportunità. La Juventus potrebbe inoltre provare a sfruttarli per effettuare nuovi colpi: la nuova idea potrebbe essere quella di metterli sul piatto in uno scambio due per uno per arrivare ad Alessio Romagnoli del Milan.

LEGGI ANCHE >>> Barcellona-Juventus, Koeman batte Allegri | Decidono Depay, Braithwaite e Puig

Calciomercato, la Juventus pensa allo scambio due per uno con il Milan: sul piatto Ramsey e Rugani

I rossoneri potrebbero far partire Romagnoli, che non ha giocato benissimo negli ultimi mesi dello scorso campionato, ma non sembrano essere convinti della possibile proposta della Juventus. In particolare il Milan non sarebbe entusiasta di Ramsey, visto che sta cercando un centrocampista con le caratteristiche da mediano puro. L’uscita di Romagnoli invece potrebbe giovare alla società visto che il difensore centrale è ormai una riserva e inoltre ha un contratto in scadenza nel 2022.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Inter più defilata | S’inserisce il Milan

In caso di addio già in questa sessione di calciomercato, dunque, i rossoneri non perderebbero a zero il proprio calciatore ma lo sfrutterebbero per lo scambio.