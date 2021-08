Il Milan continua a valutare tutte le possibilità per arrivare a prendere un fantasista. Ipotesi di scambio in Serie A.

Il Milan dopo aver perso a parametro zero Hakan Calhanoglu, vuole acquistare un trequartista che possa garantire imprevedibilità e qualità al 4-2-3-1 di Stefano Pioli. La conferma di Brahim Diaz, a cui è anche stata affidata la maglia numero dieci, non basta per coprire un ruolo così delicato nelle tante partite che i rossoneri devono affrontare nel corso delle diverse competizioni. Sono molti i nomi sul taccuino di Frederic Massara e Paolo Maldini, uno sembrerebbe quello più in cima degli altri in questo momento.

Calciomercato Milan, contropartite per arrivare a Damsgaard

Il talento danese classe 2000, Mikkel Damsgaard, è al centro dell’interesse di molti club. La scorsa stagione con la Sampdoria e l’ottimo Europeo disputato con la Danimarca, hanno consacrato il giocatore blucerchiato come uno dei pezzi pregiati della Serie A. Il club rossonero avrebbe deciso di puntare forte su di lui, e avrebbe intenzione di mettere sul piatto i cartellini di Tommaso Pobega e di Rade Krunic, come parziale contropartita da offrire alla squadra genovese.

L’offerta potrebbe essere presa seriamente in considerazione dal presidente doriano Massimo Ferrero, che potrebbe così inserire due importanti centrocampisti nella rosa da affidare a mister D’Aversa. In questo caso a rimanere scottato sarebbe Jose Mourinho, a cui piace molto Damsgaard. Negli scorsi giorni era stato lo stesso Ferrero ad ‘offrire’ il danese ai giallorossi, ma con una proposta più vantaggiosa in arrivo, sarebbe pronto a cederlo al Milan.