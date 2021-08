Bonucci è legato alla Juventus da un contratto in scadenza a giugno 2024. In Serie A il suo sostituto

Non è ancora sicura al cento per cento la permanenza alla Juventus di Leonardo Bonucci. Anzi, nuovi rumors di calciomercato danno il classe ’87 verso un possibile addio con destinazione ‘Galactica’. Già, il Real Madrid che in una sola estate ha perso la coppia titolare degli ultimi anni, Sergio Ramos-Varane e per questo è alla ricerca di un profilo di spessore da affiancare all’unico acquisto Alaba. Contratto blindato fino a giugno 2024, con ingaggio di 5,5 milioni di euro netti, il centrale di Viterbo può ‘pagare’ il rapporto non del tutto idilliaco con Massimiliano Allegri, riportato in parte alla luce dallo stesso tecnico nella conferenza di presentazione con la battuta ma non troppo sulla fascia da capitano.

Ancelotti apprezza molto Bonucci e potrebbe convincere Florentino Perez a tirare fuori una ventina di milioni per il cartellino del 34enne. L’addio alla Juve del fresco Campione d’Europa farebbe entrare in scena il Milan, poiché il suo sostituto potrebbe essere quel Romagnoli già offerto da Mino Raiola a Cherubini e prima ancora a Paratici. Il 26enne di Anzio (stipendio sui 3,5 milioni) è in uscita dai rossoneri oltre che in scadenza di contratto fra meno di un anno. Allegri pare lo stimi e la Juve avrebbe la possibilità di farlo suo per 15-18 milioni al massimo.

Bonucci al Real, Romagnoli alla Juventus… E al Milan chi? Un giocatore che non avrebbe problemi a fare la riserva di Tomori. In tal senso occhio a German Pezzella, argentino di 30 anni gradito a Pioli e che la Fiorentina sta cercando di sbolognare.

