Inter che preme sull’acceleratore nel calciomercato estivo ed è pronta a mettere a segno tre colpi: rinforzo sulla fascia e due bomber

È il momento di infiammare il proprio calciomercato per l’Inter. Con Romelu Lukaku pronto a partire con direzione Londra, i nerazzurri sono pronti a mettere a segno tre colpi importanti per rinforzare la rosa di Inzaghi. Il primo potrebbe essere Denzel Dumfries, che sembrerebbe essere la prima scelta per i nerazzurri per colmare il vuoto lasciato da Achraf Hakimi, ceduto al PSG.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, due bomber per il post Lukaku | Lo scenario

L’esterno olandese però non sarebbe l’unico colpo che l’Inter sarebbe pronta a mettere a segno in breve tempo. Si lavora per due attaccanti.

Calciomercato Inter, post Lukaku: cinque nomi per due posti

Romelu Lukaku è ai saluti con l’Inter, e ora per Beppe Marotta e la dirigenza nerazzurra inizia la corsa all’erede. L’idea dei nerazzurri potrebbe essere quella di acquistare due attaccanti per la rosa di Simone Inzaghi.

Leggi anche >>> Calciomercato Inter, Lukaku ai saluti | Accordo per l’erede

I nomi sul taccuini di Beppe Marotta sarebbero cinque. Il primo potrebbe essere quello di Edin Dzeko, più volte accostato ai nerazzurri e che rappresenterebbe una soluzione low cost. Poi ci sarebbe anche Duvan Zapata, con il quale la trattativa potrebbe essere già avviata. Il terzo nome sarebbe quello di Joaquin Correa, attaccante in uscita dalla Lazio che ritroverebbe Inzaghi. In corsa ci sarebbe anche Gianluca Scamacca, attaccante del Sassuolo che lo scorso anno ha sorpreso tutti con la maglia del Genoa. E infine l’ultimo profilo, ma più difficile, potrebbe essere quello di Andrea Belotti. Tra questi cinque attaccanti l’Inter è pronta a sceglierne due e affondare il colpo per il post Lukaku.