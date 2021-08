Ormai sembrerebbe tutto pronto per l’addio di Romelu Lukaku all’Inter, così i nerazzurri si assicurano l’erede: c’è l’accordo

Continua a perdere pezzi pregiati l’Inter in questa sessione estiva di calciomercato. Il primo a lasciare è stato Antonio Conte, uno dei maggiori protagonisti della crescita nerazzurra che ha portato allo scudetto. Poi il sacrificio di Achraf Hakimi, venduto al PSG vista una situazione economica difficile. E ora arriva l’addio di Romelu Lukaku. Il belga infatti sembrerebbe pronto a tornare al Chelsea, vista l’irrinunciabile offerta da 120 milioni di euro che i nerazzurri hanno ricevuto da Londra.

Un duro colpo per l’Inter che perde l’MVP della passata stagione, ma la società interista si inizia a portare avanti per l’erede del bomber. Sembrerebbe esserci l’accordo con il club e anche il sì del calciatore.

Calciomercato Inter, bye bye Lukaku: accordo per Zapata

Difficile metabolizzare l’addio di Romelu Lukaku in casa Inter, che sembrerebbe pronto a volare a Londra per indossare di nuovo la maglia del Chelsea. Ma la società nerazzurra deve sostituire il bomber e sembrerebbe essere già a buon punto.

Infatti i nerazzurri sembrerebbero aver trovato l’accordo con l’Atalanta per l’arrivo di Duvan Zapata. L’affare dovrebbe chiudersi per circa 35 milioni di euro più bonus. Anche il calciatore avrebbe espresso il proprio gradimento per il trasferimento. Inoltre nell’amichevole che l’Atalanta sta disputando contro il West Ham, il bomber colombiano parte dalla panchina. Dunque sembrerebbe essere tutto fatto per l’arrivo dell’erede di Lukaku in attacco.