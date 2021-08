L’Inter sta per chiudere la cessione al Chelsea di Romelu Lukaku. Per il successore del belga in nerazzurro c’è un favorito.

I piani di calciomercato dell’Inter sono stati rivoluzionati dall’offerta monstre che ha avanzato il Chelsea ai nerazzurri per acquistare Romelu Lukaku. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sono ora alla ricerca di almeno un attaccante che possa sostituire il bomber belga e tra le diverse opzioni monitorate c’è quella che porta al centravanti della Roma, Edin Dzeko. Il bosniaco è un vecchio pallino della società e questo potrebbe essere il momento giusto per vedere il numero nove giallorosso cambiare casacca. Un indizio è arrivato anche dalla partita disputata ieri sera dalla squadra allenata da Jose Mourinho contro il Betis Siviglia.

Calciomercato Inter, Dzeko il favorito per il dopo Lukaku

Il capitano romanista, infatti, non è stato schierato nell’undici titolare e non è entrato a partita in corso. Il giallo della mancata presenza in campo del bosniaco potrebbe essere anche spiegato dalle tre espulsioni rimediate da Pellegrini, Mancini e Karsdorp che hanno costretto a delle sostituzioni obbligate. L’Inter, come anticipato da Caliomercato.it, sarebbe comunque disposta ad offrire a Dzeko un contratto biennale da 5\5,5 milioni di euro a stagione per convincerlo ad approdare in nerazzurro.

La Roma, per lasciar partire il suo capitano, chiederebbe un idennizzo di due milioni di euro.