L’Inter si appresta a chiudere la trattativa con il Chelsea per la cessione di Lukaku. Per rimpiazzare il belga servono due acquisti.

L‘Inter sta per salutare il suo giocatore simbolo. Romelu Lukaku avrebbe trovato l’accordo con il Chelsea e il club londinese sarebbe pronto ad offrire 115 milioni di euro ai nerazzurri per acquisire il cartelino del belga. Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, sono già al lavoro per cercare il sostituto del numero nove, che tanto ha contribuito ai successi del club di proprietà della famiglia Suning. I dirigenti interisti sanno che per rimpiazzare Lukaku con un solo calciatore, sarebbe necessario un investimento fuori portata per la società. Allora si starebbero muovendo per portare ad Appiano Gentile due giocatori, che possano integrare il pacchetto offensivo nerazzurro.

Calciomercato Inter, Dzeko, Correa e Zapata in corsa per il dopo Lukaku

Nelle startegie dei responsabili del calciomercato nerazzurro, rientrerebbero almeno tre attaccanti della Serie A: Edin Dzeko, Duvan Zapata e Joaquin Correa. Per caratteristiche il puntero colombiano dell’Atalanta sarebbe il sostituto ideale di Big Rom, ma da solo non basterebbe a compensare l’addio del bomber belga. Il prezzo del suo cartellino si aggira intorno ai 30-35 milioni di euro e il suo acquisto potrebbe essere accompagnato dalla firma del bosniaco capitano della Roma, che potrebbe arrivare a Milano a zero euro.

Se si dovessero complicare le trattative per arrivare all’ex centravamti del Napoli, i nerazzurri avrebbero già pronta l’alternativa e proverebbero a strappare Correa alla Lazio. L’argentino è più una seconda punta, ma se arrivasse alla corte di Simone Inzaghi in tandem con Dzeko, sarebbe un’ottima opzione per le rotazioni del tecnico piacentino.