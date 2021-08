La Juventus ha fretta di chiudere i colpi di calciomercato: Allegri aspetta quattro rinforzi e il nuovo bomber può essere soffiato all’Inter

La Juventus vive giorni intensi nella girandola imprevedibile del calciomercato. Il nuovo campionato è ormai alle porte, ma mister Massimiliano Allegri aspetta ancora rinforzi. Il reparto su cui si concentrano gli sforzi bianconeri è il centrocampo, ma c’è da aspettarsi novità anche in difesa e in attacco. Sono quattro i giocatori nel mirino, uno pronto ad essere soffiato alla concorrenza dell’Inter.

Il riferimento è a Dusan Vlahovic, attaccante classe 2000 della Fiorentina. Secondo quanto riferisce ‘fichajes.net’, il serbo è emerso nella passata stagione come uno dei centravanti più interessanti al mondo. Un giovane talento di qualità e con il gol nel sangue: 21 reti nell’ultima Serie A in 37 presenze. Il giocatore – in scadenza nel 2023 – era nel mirino anche dell’Inter, chiamata a sostituire Romelu Lukaku, ad un passo dal Chelsea.

Calciomercato Juventus, nuovo bomber e Inter ko

Il destino di Vlahovic sembra però tingersi di bianconero. L’obiettivo in attacco della Juventus è proprio il giocatore della Fiorentina, ma non l’unico. In difesa la dirigenza vuole regalare ad Allegri il colpo Gosens, mentre a centrocampo si studiano le mosse giuste per arrivare a Locatelli e Pogba. Un poker d’assi che potrebbe davvero cambiare gli equilibri nel prossimo campionato di Serie A.