Mauro Icardi rimane sempre in orbita Juventus, anzi alla fine di questa sessione di calciomercato potrebbe concretizzarsi il suo trasferimento a Torino

Con l’arrivo di Leo Messi è destinato a ridursi ulteriormente lo spazio di Icardi nella rosa, per non parlare dell’undidi titolare, del Paris Saint-Germain di Pochettino. Ecco perché il nome del bomber argentino resta ‘caldo’ più che mai sul calciomercato, soprattutto in chiave Juventus che ancora non ha messo da parte l’idea che prevede la consegna ad Allegri di un nuovo centravanti. Il classe ’93 di Rosario, che peraltro con ‘La Pulce’ non avrebbe nemmeno un gran rapporto, è apprezzato dal tecnico livornese e quindi ad agosto inoltrato, se non proprio negli ultimi giorni potrebbe davvero consumarsi il suo ritorno in Italia, sponda bianconera. Magari anche con una formula conveniente, che è quella di un prestito con diritto di riscatto fissato a giugno 2022 sui 30-35 milioni di euro.

MAURO ICARDI

Nato a Rosario il 19/02/1993

Contratto fino a giugno 2024

Stipendio: 7,5 milioni netti più bonus

Ultima stagione: 14 gol e 6 assist

Juve e PSG potrebbero in realtà pure accordarsi per uno scambio alla medesima formula, uno scambio che naturalmente non avrebbe come altro protagonista Cristiano Ronaldo. Già la non cessione di Mbappe al Real Madrid impediva a CR7 di volare a Parigi, ora con Messi le porte si sono definitivamente chiuse per il fuoriclasse portoghese. Allora con chi? Con Rodrigo Bentancur, il quale non fa impazzire Allegri. Senza contare che l’uruguagio rischia di scivolare fin troppo indietro le gerarchie del centrocampo con il sempre probabile approdo di Locatelli e il possibilissimo ritorno di Miralem Pjanic.

Calciomercato Juventus, Bentancur e il salto di qualità mancato: clausola pro-Boca

Alla Juve dal 2017, Bentancur non è fin qui riuscito a compiere quel salto di qualità che tifosi e club si aspettavano. In scadenza nel 2024, a fronte di uno stipendio di 2,5 milioni di euro netti, per il classe ’97 uruguagio Cherubini e soci potrebbero fissare a 50-55 milioni il prezzo dell’eventuale riscatto considerato che il 40% della futura rivendita dovrà finire nelle casse del suo ex club, il Boca Juniors.

A.R.