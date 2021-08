La Juventus continua a cercare un centrale di difesa e mette gli occhi tra le fila di Guardiola: si pensa allo scambio

Calciomercato che entra nelle sue ultime settimane e la Juventus continua a cercare rinforzi per completare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, tornato alla Juventus dopo due anni, vorrebbe rinforzare sia il centrocampo che la difesa. In particolare si cercherebbe un centrale che possa rinforzare la retroguardia, e il mirino sembrerebbe puntare in Inghilterra, precisamente tra le fila del Manchester City.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i bianconeri sembrerebbero aver messo gli occhi su Aymeric Laporte. Il centrale spagnolo nei ‘Citizens’ sembrerebbe avere poco spazio e subire la concorrenza di Stones e Ruben Dias, così la Juventus avrebbe puntato lui come rinforzo. I bianconeri potrebbero pensare anche a uno scambio con un esterno.

Calciomercato Juventus, obiettivo Laporte: scambio con Alex Sandro

Possibile occasione dalla Premier League per la Juventus. La ricerca del difensore infatti potrebbe fermarsi nel Manchester City, dove il mirino sarebbe stato puntato su Aymeric Laporte. Il centrale spagnolo non è considerato un titolare da Guardiola e la Juventus potrebbe pensare a uno scambio.

Infatti i bianconeri per arrivare al difensore del City potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Alex Sandro. La soluzione potrebbe essere quella di uno scambio di prestiti tra i due club, che potrebbe accontentare entrambe le parti. Dunque possibile soluzione in difesa per Massimiliano Allegri che potrebbe arrivare da Guardiola, rinunciando però a uno dei suoi fedelissimi.