La Juventus valuta il rinnovo di Paulo Dybala e intanto la big si fa avanti per la ‘Joya’: si pensa allo scambio tra top

Potrebbe essere questa la settimana decisiva per capire quale sarà il futuro di Paulo Dybala, visto che è previsto l’incontro tra la Juventus e l’entourage dell’argentino per provare a rinnovare il contratto che scade nel 2022. Qualora nell’incontro non si dovesse raggiungere un punto di incontro, non è da escludere un addio.

Qualora l’argentino non dovesse trovare un accordo di rinnovo con la Juventus, allora potrebbe farsi avanti il Barcellona che proprio ieri ha perso ufficialmente Lionel Messi, che non rinnoverà il suo contratto con i ‘Blaugrana’. La ‘Joya’ può essere il suo successore con il club catalano che potrebbe pensare di dargli la 10 sulle spalle per provare a rinforzare il proprio attacco.

Calciomercato Juventus, in caso di fumata nera per il rinnovo di Dybala può spuntare il Barcellona

Il Barcellona dunque può pensare a Paulo Dybala per il post Messi ma molto dipende dall’incontro tra l’entourage dell’argentino e la Juventus. In caso di fumata nera, il club catalano potrebbe provare a mettere sul piatto Ousmane Dembele, anche lui in scadenza nel 2022, per cercare di effettuare uno scambio secco. Entrambi i giocatori potrebbero avere una valutazione di circa 50 milioni di euro.

Paulo Dybala non ha vissuto una buona stagione con la maglia bianconera mentre appena un anno fa era stato decisivo e aveva trascinato la Juventus nella lotta allo scudetto.