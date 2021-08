La Juventus studia il ritorno di Miralem Pjanic e spuntano due possibili opzioni per riaverlo: serve l’aiuto del Barcellona

È stato un calciomercato tranquillo fino a questo momento per la Juventus, che ritiene di avere una rosa valida e vuole aggiungere solo qualche tassello per renderla ancor più competitiva. Fino a questo momento non ci sono state ufficialità in entrata a parte il giovane attaccante Kaio Jorge, classe 2002 che arriva dal Santos.

Ora l’intenzione è quella di rinforzare il centrocampo e nel mirino c’è ormai da diverso tempo Miralem Pjanic, che potrebbe e vorrebbe rientrare a Torino dopo un’annata difficile a Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Calciomercato.it’, sarebbero continui i contatti tra i bianconeri e il suo entourage e si cerca una soluzione per il ritorno in Serie A.

Calciomercato Juventus, due opzioni possibili per il ritorno di Pjanic

La Juventus non vuole pagare cartellino e intero ingaggio, per questo si cerca la formula giusta per rinforzare il centrocampo. La trattativa è entrata nel vivo e la prima opzione potrebbe essere quella di una riduzione dell’ingaggio da parte di Pjanic, anche se in questo caso servirebbe comunque un contributo del Barcellona. L’alternativa invece sarebbe lo svincolo immediato del bosniaco che potrebbe così trasferirsi alla Juventus a parametro zero.

Miralem Pjanic ha vissuto grandi annate alla Juventus e ora vuole provare a tornare e ritrovare mister Allegri, visto che l’esperienza con il Barcellona non è andata nel migliore dei modi.