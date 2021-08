I tifosi del Barcellona contro Griezmann, considerato uno dei colpevoli dell’addio di Messi

L’addio di Leo Messi dal Barcellona è ormai annunciato. Il Barcellona ha annunciato di non avere i margini per trattenere il 10 argentino e adesso inizierà l’asta per averlo. Termina lo straordinario capitolo calcistico della Pulce col Barcellona, coronato da infinite vittorie e gol che lo hanno reso un simbolo del club e del calcio. La tifoseria ha, ovviamente, preso molto male la notizia e ha scaricato le colpe anche su Antoine Griezmann come riportato da ‘Deportes Cuatro’.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, scambio da urlo per Barella | La big ci prova

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato, Grealish è un nuovo giocatore del City | UFFICIALE

Calciomercato, Griezmann insultato dai tifosi del Barcellona

All’arrivo del francese al campo di allenamento Griezmann è stato fischiato poiché i tifosi lo reputano uno dei responsabili dell’addio di Messi. La convivenza sul campo tra i due non è mai stata semplice e la tifoseria si è scagliata contro l’ex Atletico Madrid che adesso si trova in una posizione piuttosto complicata. I tifosi hanno urlato a gran voce: “Messi parte per colpa tua”. La scelta di Griezmann di restare in blaugrana ha, sicuramente, influito nelle possibilità del club di trattenere Messi. Adesso per il francese potrebbe anche aprirsi un nuovo scenario lontano dal Barça.