Calciomercato Inter, il Tottenham piomba su Lautaro

L’Inter sta per perfezionare la cessione di Lukaku al Chelsea. Dalla Premier arriva un’altra mega offerta per un big.

Sono giornate molto intense per l’Inter sul fronte mercato. La dirigenza nerazzurra sta per completare le operazioni che porteranno Romelu Lukaku a essere un nuovo calciatore del Chelsea. Ma non sarebbe finita qui. Dopo l’addio di Hakimi e la quasi certa partenza del belga, infatti, i nerazzurri sarebbero alle prese con un’altra mega offerta in arrivo dalla Premier per un altro pezzo pregiato della rosa. Il Tottenham avrebbe fatto una richiesta difficile da rifiutare per portare a Londra Lautaro Martinez.

Calciomercato Inter, il Tottenham avanza un’offerta per Lautaro

Secondo il Sunday Times, il club avrebbe già raggiunto l’accordo con l’attaccante argentino, desideroso di giocare al fianco di Harry Kane, dopo che il bomber inglese sembra ormai lontano dal City.

Il Tottenham avrebbe convinto anche i nerazzurri, mettendo sul piatto una cifra vicino ai 60 milioni di sterline. Paratici avrebbe superato così la concorrenza dei rivali dell’Arsenal.