L’Inter è pronta a inserirsi nella corsa al top player del Real Madrid, sfidando i ‘cugini’ del Milan: i ‘Blancos’ chiedono lo scambio

L’Inter affronta un periodo difficile in questo calciomercato estivo, che ha visto la partenza di diversi membri fondamentali della scorsa stagione. Dopo gli addii di Conte e Hakimi arriva anche quello di Romelu Lukaku, MVP dello scorso anno in Serie A, che si trasferirà al Chelsea. Dopo l’addio del belga però i nerazzurri sono intenzionati a rilanciare per un obiettivo dal Real Madrid, ovvero Isco.

Sul calciatore spagnolo c’è da tempo l’interesse del Milan, ma secondo quanto riportato da ‘Defensa Central’ l’Inter si inserisce nella corsa. Ma il Real Madrid rilancia con uno scambio provocatorio.

Calciomercato Inter, scambio per Isco: il Real Madrid chiede Skriniar

Inter è pronta a rilanciarsi sul mercato dopo l’ennesimo pesante addio, ovvero quello di Romelu Lukaku. I nerazzurri infatti sembrerebbero aver spostato il proprio mirino in Spagna, puntando in casa Real Madrid. L’obiettivo sarebbe Isco, calciatore che interesserebbe anche al Milan e valutato circa 20 milioni di euro.

La risposta dei ‘Blancos’ però sarebbe abbastanza ‘provocatoria’. Infatti il club spagnolo in cambio avrebbe chiesto il cartellino di Milan Skriniar. Il centrale nerazzurro naturalmente sarebbe valutato molto di più della valutazione di 30 milioni fatta dal Real Madrid. Ovviamente per l’Inter questa non sarebbe la strada giusta per arrivare a Isco, per il quale non rinuncerebbero a Skriniar.