La Juventus sarebbe molto interessata a tentare l’affondo per un centrocampista del Barcellona. Oggi l’occasione per discutere con il club catalano.

Dopo che il Tribunale di Madrid ha espresso un parere favorevole alla nascita della Superlega, non riconoscendo la situazione di monopolio di fatto sulle competizioni alla Uefa, Juventus, Barcellona e Real Madrid discutono del futuro del torneo. L’occasione per incontrarsi è favorita dal trofeo Gamper, che stasera vedrà affrontarsi i bianconeri e i blaugrana. Al centro del vertice le strategie future per migliorare il progetto con modifiche sostanziali ed eventualmente rilanciarlo anche mediaticamente. Il vertice sarà anche l’occasione per i bianconeri di provare l’affondo per un giovane calciatore di proprietà del club catalano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Bonucci via | Intreccio italo-spagnolo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra: fatta per Lautaro in Premier

Superlega, i club coinvolti anche in una trattativa di mercato

Il centrocampista classe 2003, Ilaix Moriba, talento luminoso della cantera blaugrana, dopo essersi messo in mostra anche con la prima squadra, è finito nel mirino del club di Torino.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, bomba dall’Inghilterra: fatta per Lautaro in Premier

Il giovane centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2022 e non sembra intenzionato a rinnovarlo alle condizioni sperate dal Barcellona. Potrebbe essere quindi un colpo di grande prospettiva e messo a segno a costi contenuti. Anche il Real Madrid sarebbe interessato al calciatore e sognerebbe di fare lo sgarbo ai rivali. Inoltre tra Juve e blaugrana è sempre presente anche la questione Pjanic: un tavolo di trattative che ai bianconeri potrebbe portare un doppio colpo.