Il calciomercato bianconero passa anche dal futuro di Giorgio Chiellini: smentita ufficiale da parte dell’agente

La Juventus ha ripreso da dove aveva lasciato, al termine della scorsa stagione. La più importante novità si chiama Massimiliano Allegri che dopo due anni è tornato nella Torino bianconera, sostituendo Pirlo dopo una sola stagione. Il tecnico livornese attende tra gli altri anche i protagonisti di Euro 2020, tra cui Giorgio Chiellini. Il centrale toscano è ufficialmente svincolato ma i contatti per il rinnovo con la Juventus, per un’altra stagione, continuano costantemente. In tal senso, però, non si spengono le voci di un possibile addio alla Juventus, con diverse società accostate al centrale pisano durante l’attuale sessione di calciomercato. Tra queste, nelle ultime ore, è spuntata anche la Fiorentina. A voler fare chiarezza, su Instagram, è stato l’agente del difensore 36enne neo campione d’Europa con l’Italia: Davide Lippi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfida all’Inter | Scambio con Rugani!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, attaccante per Allegri | Rinforzo da Tokyo 2020

Calciomercato Juventus, Fiorentina su Chiellini: l’annuncio

“Reset Group e Davide Lippi smentiscono categoricamente quanto scritto dal quotidiano ‘La Stampa’ relativamente alle dichiarazioni a ‘Radioradio’ di Davide Lippi sull’interessamento della Fiorentina nei confronti di Giorgio Chiellini“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il messaggio si conclude così: “L’articolo pubblicato non corrisponde infatti a quanto realmente dichiarato”, con un’importante presa di posizione da parte dell’entourage del calciatore che il prossimo 14 agosto compirà 37 anni.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Ronaldo ‘apre’ al super colpo | Prestito dalla Liga!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Griezmann | L’indizio sui social

Il futuro di Giorgio Chiellini è via di definizione e nulla, al momento, pare sia stato già deciso. Nonostante la smentita sulle ultime dichiarazioni di Lippi riguardo all’ipotesi Fiorentina per il suo assistito, Chiellini rimane al centro delle voci di mercato. Ecco il post: