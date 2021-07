Calciomercato Milan, pericolo Kessie | La decisione della società

Il Milan ha fretta per il rinnovo di Kessie e prova a chiudere al più presto: c’è la decisione della società sulle tempistiche

Dopo il ritorno in Champions League, il Milan sta dedicando particolare attenzione al calciomercato per dire la sua anche nella massima competizione europea, che mancava da ormai sette anni. Dopo gli addii di Donnarumma e Calhanoglu a zero, però, la società pensa anche alle riconferme in modo da non dover salutare nuovi giocatori gratis in futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ramsey e poi Rabiot | Scambio col top club

Per questo motivo sotto la lente di ingrandimento c’è sicuramente Franck Kessie, che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2022. Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, i rossoneri avrebbero fretta di parlare per il rinnovo e vorrebbe risolvere entro l’inizio del campionato mentre lui vorrebbe prendere una decisione con più calma.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Theo Hernandez | I dettagli

Calciomercato Milan, rinnovo Kessie: la società vuole chiudere in fretta

Tutto da decidere dunque per quanto riguarda il futuro di Kessie, con il calciatore che attende con calma e la società che si muove anche con una certa fretta dovuta alle esperienze passate. Se entro ferragosto non dovesse arrivare la firma dell’ivoriano, allora la società potrebbe anche decidere di valutare le offerte in arrivo per lui in modo da non rischiare di perderlo a zero la prossima estate.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio col Torino | ‘Tradimento’ a sorpresa

Kessie è stato uno dei protagonisti a centrocampo negli ultimi anni ma la scadenza del contratto preoccupa e non poco.