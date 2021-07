La Juventus sta cercando occasioni di calciomercato per snellire la rosa dagli esuberi e poi concentrarsi sui colpi in entrata.

La priorità della Juventus sul calciomercato è sempre quella di rinforzare il centrocampo. Prima di poter chiudere operazioni in entrata, però, i dirigenti bianconeri vorrebbero sfoltire la rosa, cedendo i calciatori che non rientrano più nei piani societari e di Massimiliano Allegri. In attesa di tentare l’affondo giusto per Manuel Locatelli si cercano quindi occasioni che possano portare a un restyling massiccio del reparto nevralgico juventino. In queste ore si starebbe aprendo una possibilità per cedere Aaron Ramsey in Inghilterra e lo scenario porterebbe a uno scambio di cartellini con il Liverpool.

Ramsey per Henderson è la nuova ipotesi | La Juve prova lo scambio con i ‘Reds’

Le strade che possono portare nuovi centrocampisti a Torino sono molteplici. Una di queste porta a Liverpool, dove il capitano dei ‘Reds’ Jordan Henderson, stando a quanto riporta il Daily Mail, starebbe incontrando difficoltà nel rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2023. Le trattative si sarebbero interrotte e l’intenzione del club inglese sarebbe quella di trovare una sistemazione al calciatore in questa finestra di mercato.

Sul giocatore si sarebbero già informate Atletico Madrid e Paris Saint-Germain, ma la Juventus potrebbe offrire Ramsey, che in Premier League ha lasciato un ottimo ricordo con la maglia dell’Arsenal. I due hanno entrambi trentuno anni e il contratto in scadenza nel 2023. Guadagnano una cifra che supera di poco i 7 milioni di euro e non fanno più parte del progetto dei rispettivi club. La valutazione del cartellino del gallese si aggira intorno ai 15 milioni di euro, mentre per Henderson siamo sui 20 milioni. Ma la differenza da limare non dovrebbe rappresentare un problema, profilandosi come uno scambio di indesiderati.