Il Milan fissa il prezzo per Theo Hernandez e attende la mossa del Paris Saint-Germain

Continuano i dubbi in casa Milan sul futuro di Theo Hernandez. Il terzino francese è stato uno dei grandi protagonisti della rinascita del club rossonero sotto la gestione Pioli. Con 8 gol e 8 assist è risultato decisivo nella corsa alla Champions League, attirando l’attenzione anche dei top club europei, nonostante la mancata qualificazione con la Francia a Euro2020. Il Milan non intende privarsi di Theo Hernandez ma, qualora arrivasse un’offerta irrinunciabile, si troverebbe spalle al muro. La squadra in pole per il terzino ex Real Madrid continua ad essere il Psg ma il Milan non intende fare sconti.

Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Theo Hernandez

Il Psg continua a non volersi fermare in questa finestra di mercato. L’obiettivo del ds Leonardo e del patron El Khelaifi è quello di assemblare una squadra ancor più competitiva degli anni passati per riuscire a conquistare la tanto rincorsa Champions League e lo testimoniano gli arrivi di Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi e Wijnaldum.

L’arrivée de Théo Hernandez au #PSG est conditionnée par un départ. Pour le moment Kurzawa ne souhaite pas rejoindre #Galatasaray.

De son côté Milan attend une offre au moins équivalente aux 60M€ déboursés pour Hakimi. #mercato — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 19, 2021

Il Milan chiede 60 milioni di euro per liberare Theo Hernandez che andrebbe a completare la difesa parigina occupando la corsia di sinistra, ma il club francese deve prima cedere Layvin Kurzawa, come riportato dal giornalista Fabrice Hawkins. Il terzino francese classe ’92 è richiesto dal Galatasaray ma non intende trasferirsi e per il momento la sua decisione condiziona le mosse del Psg. I rossoneri non lasceranno andare Theo ad una cifra minore di quella fissata.