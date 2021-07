La Juventus prova a piazzare i suoi esuberi per accontentare Massimiliano Allegri. Scambio in Bundesliga: ecco tutti i dettagli

La Juventus è bloccata sul calciomercato non solo a causa di Cristiano Ronaldo, ma anche per via dei tanti esuberi che non riesce a piazzare. Uno di questi è Aaron Ramsey, preso a zero due anni e poi rivelatosi un autentico flop. Un flop che guadagna però circa 7 milioni di euro bonus esclusi e che ‘pretende’, diciamo anche giustamente, di scegliersi lui la sua prossima destinazione. Per tutti questi motivi è e sarà tutt’altro che semplice ‘liberarsi’ del 30enne gallese, con l’unica soluzione possibile rappresentata forse da uno scambio con un top club europeo. A tal proposito Cherubini e soci potrebbero (ri)percorrere la strada che conduce dritto in Germania, in casa del Bayern Monaco.

Ai bavaresi può del resto far comodo un profilo come Ramsey, senza tra l’altro tirar fuori nulla per il cartellino. I bianconeri potrebbero offrirlo in cambio di Corentin Tolisso, classe ’94 francese in uscita dalla società teutonica. Il centrocampista di Tarare piace molto ad Allegri e ha una valutazione simile a quella dell’ex Arsenal: 20 milioni di euro.

Va tuttavia detto che il Bayern potrebbe preferire un altro juventino rispetto a Ramsey, nello specifico il più giovane (26 anni, contro i 30 di Ramsey) e integro Adrien Rabiot. Pure il transalpino è sulla lista dei partenti, solo che la Juve lo valuta intorno ai 25-28 milioni di euro. L’operazione avrebbe chance di andare in porto se i bavaresi accettassero di tirare fuori almeno 5-8 milioni cash.

Calciomercato Juventus, con Ramsey e Rabiot plusvalenze garantite

Con Ramsey e Rabiot la plusvalenza sarà comunque garantita e totale visto che entrambi sono approdati a Torino a parametro zero, commissioni escluse.

