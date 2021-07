Possibile scambio pazzesco tra Juventus e Torino, con i bianconeri pronti a beffare Milan e Roma per il bomber

Dopo il prestito all’Anderlecht per sei mesi e al Genoa per un anno, Marko Pjaca torna a indossare la maglia della Juventus nel ritiro per preparare la prossima stagione. L’attaccante croato però sembrerebbe non rientrare nemmeno nei piani di Massimiliano Allegri e dunque la società juventina starebbe lavorando alla sua cessione. Sulle sue tracce nelle ultime settimane sarebbe spuntato il Torino, intento a rinforzare la zona offensiva della rosa a disposizione del nuovo allenatore Ivan Juric.

Così la Juventus sembrerebbe intenzionata a proporre ai granata uno scambio provocatorio che avrebbe del clamoroso. Infatti i bianconeri per la cessione di Pjaca potrebbero pensare di chiedere lo scambio con Andrea Belotti, attaccante del Torino corteggiato da diversi club, tra cui Milan e Roma che lo seguono da tempo. Una trattativa che oltre ad essere pazzesca avrebbe diversi ostacoli di fondo.

Calciomercato Juventus, scambio provocatorio Belotti-Pjaca: tanti gli ostacoli

Gli attriti tra la Juventus e il Torino continuano a esserci, come giusto che sia visto il derby che li lega. I granata continuano a guardare con interesse a Marko Pjaca, attaccante in uscita dai ‘cugini’, ma la società juventina potrebbe avere in mente uno scambio provocatorio con Andrea Belotti. Gli ostacoli per la trattativa naturalmente sarebbero molti. In primis la differenza di valutazioni tra i due calciatori, con il croato che sarebbe valutato intorno ai 5 milioni, mentre per il ‘Gallo’ il Torino chiederebbe circa 30 milioni di euro, ma trattandosi di Juventus il presidente Cairo potrebbe alzare le pretese.

Poi non va sottovalutato anche il ‘tradimento’ che Belotti andrebbe a compiere nei confronti dei tifosi del Torino passando in bianconero. Infine c’è anche la questione di rinnovo, con il Torino che vorrebbe provare a trattenere il proprio bomber campione d’Europa. Uno scambio molto difficile, che però se andasse in porto oltretutto befferebbe anche Roma e Milan, che osservano l’attaccante italiano da tempo.