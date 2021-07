La Juventus pensa al calciomercato ma arrivano novità in merito al big: arriva la sua decisione sulla nuova squadra

La Juventus non ha effettuato ancora grandi mosse sul calciomercato e, nonostante qualche trattativa, non ci sono state ancora ufficialità a due mesi dalla fine del campionato. L’obiettivo primario è Manuel Locatelli per il centrocampo ma si fanno anche delle valutazioni per i calciatori in uscita dalle grandi squadre.

Uno di questi è sicuramente Antoine Griezmann, che sembra essere ormai ai margini del progetto Barcellona e per questo motivo può diventare un’occasione di calciomercato. Dalla Spagna però le notizie lo allontanano sempre di più dalla Juventus: per il ‘Chiringuito’ il francese vuole soltanto il ritorno all’Atletico Madrid.

Calciomercato Juventus, Griezmann si complica: “Vuole l’Atletico Madrid”

Nonostante alcune voci che lo vedevano lontano dai ‘Colchoneros’ nelle ultime ore, la volontà di Griemzann resta solo quella di vestire nuovamente la maglia dell’Atletico Madrid e per questo la Juventus potrebbe dire addio all’obiettivo. “L’intenzione di Griezmann continua ad essere quella di giocare per l’Atletico”, ha dichiarato il giornalista Dario Montero al ‘Chiringuito’.

La Juventus dunque deve sperare che il francese non torni alla corte del Cholo Simeone per poter poi provare l’assalto all’attaccante francese.