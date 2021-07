Il Milan non si ferma sul calciomercato. Dopo l’arrivo di Diaz i rossoneri vicini a chiudere per un altro trequartista.

Gli ultimi, per il Milan, sono stati giorni di annunci importanti. Da Giroud a Ballo Tourè, fino a Brahim Diaz, i dirigenti stanno costruendo sul calciomercato la rosa che affronterà la prossima stagione di Serie A. E i lavori non sono ancora terminati. Paolo Maldini e Frederic Massara vogliono mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli un trequartista di grande livello da affiancare al nuovo numero dieci milanista. La partenza di Calhanoglu, infatti, non può essere colmata soltanto dal talentino spagnolo. Nuovi sviluppi sul fronte fantasista si starebbero concretizzando in queste ore, con il club rossonero che sarebbe molto vicino a chiudere l’operazione con il Cska Mosca per Nikola Vlasic.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Juventus, Ramsey e poi Rabiot | Scambio col top club

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Milan, ecco Brahim Diaz | Comunicato UFFICIALE

Scatto per Vlasic sulla trequarti | Il Milan prova a chiudere

Secondo elgoldigital i rossoneri avrebbero ormai il 90% di possibilità di portare il calciatore croato a Milano. La testata spagnola rivela che il Betis, altra squadra fortemente interessata a Vlasic, starebbe virando su altri profili dando ormai per scontato di non riuscire a superare il Milan.

LEGGI ANCHE >> >> >> Calciomercato Milan, fissato il prezzo per Theo Hernandez | I dettagli

I rossoneri starebbero per chiudere l’operazione sulla base di un prestico con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni di euro.