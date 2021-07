La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato in vista della prossima stagione: scambio tra top player, la suggestione!

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato in vista della prossima stagione. Massimiliano Allegri è tornato a lavorare alla Continassa per riportare così i bianconeri alla conquista dello Scudetto dopo una stagione da dimetnicare. Inoltre, lo stess allenatore livornese si aspetta diversi colpi importante per andare ad incrementare il tasso tecnico della rosa a sua disposizione. Con l’assenza forzata del centrocampista brasiliano Arthur, la dirigenza bianconera potrebbe pensare così a nuovi innesti.

Calciomercato Juventus, Saul sempre nel mirino: idea scambio

Nelle ultime ore il talentuoso centrocampista spagnolo dell’Atletico Madrid, Saul, è stato messo nel mirino dal Barcellona per uno scambio da urlo con Antoine Griezmann, pronto a dire addio alla compagine blaugrana. Lo stesso Simeone lo accoglierebbe di nuovo a braccia aperte dopo le stagioni già condivise in passato.

Nel frattempo, però, il profilo di Saul è tornato di moda in casa Juventus con un allontanamento per quanto riguarda il Barcellona. La sua valutazione si aggira intorno ai 55 milioni di euro con la dirigenza bianconera pronta a mettere sul piatto anche il cartellino dell’uruguaiano Rodrigo Bentancur, valutato intorno ai 40 milioni. Uno scambio top suggestivo più una parte in cash per arrivare al talentuoso giocatore spagnolo dell’Atletico Madrid.

Le prossime ore saranno decisive per capire i piani futuri della Juventus con Massimiliano Allegri voglioso di nuovi acquisti per puntellare la rosa a disposizione. Infine, nel mirino ci sarebbe sempre Manuel Locatelli, che dirà addio al Sassuolo dopo Euro2020 da protagonisti con due gol messi a segno contro la Svizzera.