Il Milan prova a beffare la Juventus offrendo al Santos una contropartita per il talentuoso attaccante brasiliano

Uno degli attaccanti della next generation più ambiti nel panorama europeo è Kaio Jorge, uno dei nomi più chiacchierati del calciomercato estivo. Il giovane attaccante 19enne è stato uno dei grandi protagonisti della Copa Libertadores con 6 gol in 18 partite, guadagnandosi l’attenzione di importanti club europei tra cui l’Atletico Madrid che continua a monitorarlo da vicino. I club italiani, però, non stanno a guardare e con il passare dei giorni stanno iniziando ad avvicinarsi al talento brasiliano del Santos. Tra i club interessati c’è il Napoli ma le squadre più in corsa sembrano essere Milan e Juventus, come riportato da ‘calciomercato.it’.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Inter, annuncio a sorpresa | Addio più vicino!

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Juventus, via allo scambio monstre | Fa tutto Raiola!

Calciomercato, il Milan gioca la contropartita per Kaio Jorge

Il Santos valuta Kaio Jorge intorno ai 10 milioni di euro ma sia Juventus che Milan starebbero provando a incanalare la trattativa per gennaio. Attualmente non sembrano esserci le basi per un affondo immediato al giovane brasiliano, viste anche le operazioni in uscita che devono gestire entrambi i club, anche se la Juventus potrebbe essere beffata proprio dal Milan.

LEGGI ANCHE>>>Calciomercato Milan, trattativa concreta per il fantasista | Conferme dal padre

Il club rossonero, infatti, sarebbe disposto a offrire al Santos 5 milioni di euro più il cartellino del giovane attaccante classe 2000 Gabriele Capanni, che ha già fatto diverse esperienze in prestito al Novara, al Catania e per ultima al Cesena e potrebbe rappresentare una buona pedina di scambio per abbassare la richiesta del club brasiliano.