La Juventus sogna il colpaccio a centrocampo ma si inserisce la big che è pronta a beffare definitivamente i bianconeri

Non è un calciomercato semplice quello della Juventus, che deve ancora avere a che fare con la crisi causata dal coronavirus così come dichiarato dal presidente Agnelli e per questo cerca acquisti mirati. C’è da rinforzare sicuramente il centrocampo e ci sono già degli obiettivi precisi. Oltre a Locatelli era tornato di moda anche Paul Pogba ma l’affare sembra essere lontano.

Secondo quanto riportato da ‘Paris Fans’, infatti, il centrocampista francese sembrerebbe destinato a trasferirsi al Paris Saint-Germain. Visto il pesante contratto, il Manchester United sarebbe disposto a cederlo un anno prima della scadenza e l’affare potrebbe chiudersi per cifre che si aggirano sui 50-60 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, niente Pogba: operazione a buon punto tra United e PSG

Dalla Francia dunque fanno sapere che l’operazione tra PSG e Manchester United non è chiusa ma sembra essere comunque a buon punto. Il club di Parigi ha già investito grandi cifre in questo calciomercato e non vuole fermarsi, per questo è pronto a rinforzare anche il proprio centrocampo con un big come Pogba che è seguito dalla Juventus da ormai diversi anni.

Il francese ha anche un ingaggio importante da circa 15 milioni di euro e per questo non sembra essere alla portata dei bianconeri.