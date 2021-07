Calciomercato Inter, Dumfries per sostituire Hakimi

Dopo aver fatto cassa con la cessione di Hakimi, l’Inter ha bisogno di trovare sul calciomercato un sostituto in grado di raccogliere l’eredità della fascia destra nerazzurra.

La stagione nerazzurra, dopo l’esaltante vittoria dello scudetto, riparte nel segno dell’austerity per rispettare i vincoli di bilancio e far fronte alla crisi economica. L’Inter, però, ha già messo i conti quasi in sicurezza con la cessione di Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain e ora può concentrarsi sul calciomercato in entrata in cerca di occasioni. Per sostituire il marocchino volato a Parigi, la società sta vagliando più opzioni che rientrino nel budget a disposizione e che siano congeniali ai dettami tattici di Simone Inzaghi. Una pista molto gradita condurrebbe in Olanda, dove gioca un calciatore che si è messo in luce anche ad Euro2020 con le sue prestazioni.

L’Inter valuta Dumfries sul calciomercato | Idea per il dopo Hakimi

Denzel Dumfries è un terzino destro di spinta che si adatterebbe benissimo nel 3-5-2 che vuole disegnare il nuovo allenatore dell’Inter. Ha corsa, capacità di andare sul fondo e crossare e, come ha mostrato con la maglia dell’Olanda durante l’Europeo, ha anche il vizio del gol. Ha 25 anni e dal 2018 veste la maglia del PSV Eindhoven. Il club, attraverso le dichiarazioni rilasciate dal ds John De Jong a Voetbal International, ha fatto sapere che ascolterà evntuali offerte per il calciatore.

Parlando anche dell’attacante Donyell Malen, De Jong ha detto: “Donyell e Denzel ci raggiungeranno il 18 luglio. Ma la possibilità che se ne vadano entrambi è ovviamente molto alta”. La valutazione del terzino olandese, con contratto in scadenza nel 2023, si aggira intorno ai 20 milioni di euro. Una cifra che al momento l’Inter non potrebbe mettere sul piatto. Se però si dovessero piazzare altri colpi in uscita, l’ipotesi Dumfries diventerebbe concreta.

