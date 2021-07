Novità importanti per quanto riguarda il fronte calciomercato della Juventus: arriva il no per la proposta ai bianconeri

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per arrivare a profili da urlo. L’obiettivo del club bianconero è quello di rinforzare il reparto offensivo con un attaccante capace di dare l’alternativa giusta ai titolarissimi. Nelle ultime ore ci sarebbe stata una proposta alla dirigenza torinese per quanto riguarda il bomber della Premier League. Subito è arrivata la rispostta della compagine bianconera, che avrebbe già pensato a nuovi obiettivi di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Ings come quarta punta: c’è il no secco!

Così alla Juventus sarebbe stato proposto il profilo dell’attaccante del Southampton, Danny Ings, classe 1992, che ha collezionato ben 33 presenze complessive con tredici gol e ben quattro assist vincenti ai propri compagni. Secca la risposta dei bianconeri, che hanno subito rifiutato l’affare pensando a nuovi colpi in attacco come quarta punta. Un’idea che non ha riscosso successo tra la dirigenza del top club italiano.

Continua così la Juventus ad essere costante sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di prima fascia in grado di far compiere il salto di qualità alla formazione guidata da Massimiliano Allegri. Lo stesso allenatore livornese cercherà di far dimenticare le ultime stagioni deludenti dei bianconeri per tornare ad essere protagonisti soprattutto in campo europeo. La Champions League resta il pallino della squadra torinese, che è stata eliminata senza storia nelle ultime due edizioni.

Le prossime settimane saranno già decisive con la Juventus pronta a chiudere i primi affari. Allegri vorrebbe rinforzare la rosa a disposizione con profili interessanti impostando la sua squadra con le sue idee tattiche.