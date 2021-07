Anche Leonardo Bonucci è richiesto da molte squadre europee: il difensore campione d’Europa, però, intende rimanere alla Juventus

L’Europeo straordinario dell’Italia porta anche la firma di Leonardo Bonucci che è riuscito a trascinare gli Azzurri assieme al compagno di reparto e amico di sempre Chiellini. Il centrale della Juventus ha realizzato due rigori fondamentali con estrema freddezza, il primo contro la Spagna in semifinale, il secondo in finale contro l’Inghilterra ma il marchio più importante lo ha messo con la zampata che ha regalato all’Italia il pareggio nella finale di Wembley contro gli inglesi. Bonucci esce da questo Europeo come un vero leader e come uno dei migliori attori protagonisti della competizione. Adesso per la Juventus è un punto fermo ma le insidie sono dietro l’angolo.

Calciomercato Juventus, Paratici ci prova per Bonucci

Non è un mistero l’interesse di molti club, in particolare inglesi, per Bonucci. Pep Guardiola lo vorrebbe al Manchester City da diverso tempo ma negli ultimi giorni si è fatto sempre più concrete l’interesse del Tottenham, spinto ovviamente da Fabio Paratici, che, da neo direttore sportivo degli Spurs, rivorrebbe con sé volentieri il suo ex fedele difensore che ha avuto per tanti anni alla Juventus. L’Europeo disputato da Bonucci ha fatto ricredere anche Allegri che adesso vuole puntare ancora su di lui.

Lo stesso Bonucci, legato ai bianconeri fino al 2024, non ha alcuna intenzione di lasciare la Juventus e quindi avrebbe respinto la proposta del suo ex direttore sportivo, Fabio Paratici. Difficilmente la ‘Vecchia Signora’ lascerà andare l’ex Milan, anzi, intende riconfermare sia lui che Giorgio Chiellini, mantenendo quello zoccolo duro che ha consentito ai bianconeri di vincere per tanti anni in Italia.