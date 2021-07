L’Inter pianifica il mercato, ma deve guardarsi dall’assalto del Liverpool per Nicolò Barella: pronti 70 milioni o uno scambio interessante

L’Inter è tra le società che si sta muovendo maggiormente sul mercato con operazioni sia in entrata che in uscita. La partenza di Hakimi è stata bilanciata dall’arrivo a centrocampo di Hakan Calhanoglu, prelevato a costo zero dal Milan. Le operazioni non sono di certo finite qui, ma la squadra nerazzurra deve guardarsi parallelamente anche dall’assalto di alcuni club per i suoi top player.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, arriva Mendes | Ronaldo gratis

Il riferimento è a Nicolò Barella, protagonista di un buon campionato europeo con l’Italia e di un’ottima stagione con l’Inter. Sono stati dieci gli assist realizzati nell’ultima Serie A, dove mister Conte lo ha messo al centro del progetto. Un’idea pronta a fare propria anche Simone Inzaghi, ma il piacentino deve fare i conti con il Liverpool.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio con la Juventus | Ma la società vuole il rinnovo

Il club inglese è pronto a mettere sul piatto 70 milioni di euro per Barella. Una cifra imponente, visto anche il periodo storico, ma alla quale l’Inter non tentennerebbe a dire di no. La mezzala fa parte del progetto futuro, ed è considerato un incedibile. Il Liverpool, però, potrebbe inserire nell’affare anche alcune contropartite tecniche.

Calciomercato Inter, assalto Liverpool per Barella

Un nome plausibile è quello di Naby Keita, mediano classe 1995 con un contratto in scadenza nel 2023. Giocatore duttile ed incontrista, è finito ai margini delle rotazioni di Klopp che lo ha impiegato appena dieci volte nell’ultima Premier League. Altro giocatore è Chamberlain, 27 anni e che può giocare in tutti i ruoli di un centrocampo a tre. Un gol e un assist nello scorso campionato e voglia di rimettersi in gioco. I nomi, però, non sembrano scaldare i cuori dell’Inter, decisa a respingere ogni possibile assalto per Barella.