Il calciomercato estivo entra nel vivo e la Serie A può approfittare di ben quattro cessioni del PSG: Juventus e Milan alla finestra

Un calciomercato scoppiettante quello che il PSG di Al-Khelaifi sta vivendo, candidandosi ad assoluta protagonista dell’estate. Il ds Leonardo ha messo a segno colpi di spessore: da Donnarumma ad Hakimi, passando per Wijnaldum fino ad arrivare a Sergio Ramos. Una rosa super competitiva e che potrebbe vedere anche l’approdo di Paul Pogba nelle prossime settimane. Dai colpi in entrata, però, il club parigino ha anche bisogno di affidarsi alle cessioni per fare cassa e sfoltire la rosa a disposizione di Mauricio Pochettino. Potrebbero approfittarne i club italiani, Juventus e Milan in primissima fila, per quattro giocatori che non rientrano più nei programmi del tecnico argentino. A riportare della possibilità di quattro cessioni è ‘Footmercato’ che sostiene come, in primis, sia Mauro Icardi il grande candidato a salutare la Ligue 1. Nonostante i dubbi sulla permanenza di Mbappè, l’ex capitano dell’Inter spinge per giocare con continuità ed in tal senso la Juventus potrebbe approfittarne. L’argentino, valutato intorno ai 45 milioni, piace ormai da anni alla dirigenza della ‘Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus e Milan, il PSG ne cede quattro: i nomi

Potrebbe guardare in casa PSG anche il Milan che da mesi cerca rinforzi e potrebbe bussare alla porta di Leonardo. L’ex Inter Rafinha saluterà per 15 milioni ed è un profilo che piace in quel di Milanello. Rossoneri interessati anche a Sarabia per gli esterni: il talento spagnolo, accostato alla Lazio, costa 30 milioni di euro.

Saluterà anche Sergio Rico che con la permanenza di Keylor Navas e l’approdo di Donnarumma, difficilmente vedrà il rettangolo verde. Un occasione da 12-13 milioni il portiere 27enne, in scadenza nel 2024.

Situazione dunque in divenire, la Serie A può accogliere quattro esuberi del PSG: Milan e Juventus in prima linea.