Genoa-Supryaga, la trattativa accelera | Contatti per chiudere

Il Genoa corre per arrivare a Supryaga della Dinamo Kiev: i contatti sono sempre più serrati e ora la chiusura è vicina. Le ultime novità sull’affare

Qualche ora fa vi avevamo raccontato della trattativa in corso tra il Genoa e la Dinamo Kiev per Supryaga. Attaccante ucraino, in scadenza di contratto nel 2025, è finito nel mirino dei rossoblu per rinforzare il reparto offensivo. Un colpo ‘alla Preziosi’: giovane, proveniente dall’estero e con tanta voglia di emergere.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, via Lautaro | Ridimensionamento in attacco!

Stando alle ultime informazioni raccolte da Calciomercatoweb.it, ci sono ancora delle distanze tra domanda e offerta. La Dinamo Kiev chiede sui 10 milioni di euro, mentre l’offerta del Genoa si assesta intorno ai 7 milioni. La trattativa è comunque serrata, le parti sono vicine per chiudere quello che sarebbe un gran colpo per i rossoblu, che possono avvicinarsi alla richiesta della Dinamo inserendo dei bonus.

Nico Bastone – Raffaele Amato