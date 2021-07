La Juventus lavora per rinforzare l’attacco e può esserci un intreccio importante tra le big: addio di lusso e nuovo colpo

Il Manchester City non è riuscito a vincere l’ultima edizione della Champions League ma ha sfiorato l’obiettivo attraverso un percorso importante che ha portato alla sconfitta soltanto in finale con il Chelsea. La squadra allenata da Pep Guardiola ha perso intanto Sergio Aguero a parametro zero e va a caccia di un nome per rimpiazzarlo.

I ‘Citizens’ potrebbero avere come obiettivo anche Robert Lewandowski, che potrebbe essere l’alternativa ad Harry Kane. Il colpo polacco in attacco potrebbe aprire a nuovi scenari che potrebbero riguardare la Juventus: i bianconeri infatti sarebbero così liberi di puntare su Gabriel Jesus per poi cedere eventualmente Paulo Dybala al Bayern Monaco, che sarà alla ricerca di un big in attacco.

Calciomercato Juventus, maxi operazione in attacco: Dybala ai saluti, c’è Gabriel Jesus

Possibile dunque che ci sia un intreccio importante in attacco che potrebbe portare all’addio di Paulo Dybala per circa 55 milioni di euro, con destinazione Bayern Monaco. I tedeschi invece potrebbero far partire Lewandowski in Premier League per una cifra che si aggira intorno ai 60 milioni di euro, liberando così Gabriel Jesus che approderebbe alla Juventus per circa 50 milioni.

Un intreccio importante di attaccanti che può verificarsi già in questa sessione di calciomercato qualora si sbloccassero alcune trattative.