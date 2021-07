Non ha ancora preso una forma precisa il calciomercato della Juventus e due possibili obiettivi bianconeri stanno sfumando.

La ricerca sul calciomercato di nomi adatti a rinforzare la Juventus, sta impegnando i dirigenti bianconeri che sono a lavoro su più fronti. C’è infatti anche il capitolo cessioni da tenere in considerazione e, da eventuali incassi possono dipendere anche modifiche alle strategie per i colpi in entrata. Massimiliano Allegri per poter tornare a far competere la squadra ad alti livelli ha bisogno di un centrocampista e anche il reparto avanzato avrebbe bisogno di un’integrazione. Due piste che portavano a due grandi calciatori che militano nella Liga spagnola starebbero, però, per sfumare.

Verso lo scambio di calciomercato in Spagna | Saul blaugrana e Griezmann torna all’Atletico

Come riportato da Sport, il Barcellona e l‘Atletico Madrid starebbero pensando ad un clamoroso scambio siul calciomercato. I blaugrana hanno la necessità di ingaggiare un centrocampista di classe ed esperienza e Saul Niguez rientra perfettamente nell’identikit. Allo stesso tempo, i Colchoneros vorrebbero formare una coppia d’attacco stellare composta da Griezmann e Suarez

In un mercato che deve essere per i due club molto contenuto dal punto di vista dei costi, l’occasione di uno scambio che sia funzionale ad entrambi sarebbe un’opportunità da cogliere al volo. Un intreccio che rischia di penalizzare la Juventus, che teneva in considerazione entrambi i nomi.

