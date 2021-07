Annuncio inatteso che può riguardare in maniera diretta l’Inter: svolta per uno degli obiettivi di mercato di Marotta

Settimane caldissime attendono l’Inter campione d’Italia che, dopo aver concluso le prime operazioni come l’approdo a zero di Calhanoglu, continuano a guardare ai prossimi colpi di calciomercato. In tal senso, dall’Olanda, arrivano dichiarazioni importanti che fanno sorridere Marotta e mister Inzaghi. ‘Footballtransfers’, su Twitter, riporta le dichiarazioni del direttore tecnico del PSV John de Jong che apre di fatto all’addio di Denzel Dumfries. Il laterale olandese, in scadenza il 30 giugno 2023 con il PSV, è tra i primissimi nomi in cima alla lista dell’Inter per sostituire Hakimi, finito al PSG. Il dt degli olandesi sostiene come ‘le possibilità che Dumfries lasci il PSV sono molto alte’.

Calciomercato Inter, avanza Dumfries: le cifre

Un chiaro segnale per la società di Zhang che dunque potrebbe provare ad accelerare, nelle prossime settimane, per il terzino 25enne.

Un innesto di spessore e prospettive che alla società meneghina arriverebbe a costare circa 20 milioni di euro.

Situazione in divenire, con Marotta alla finestra pronto a cogliere l’occasione giusta per affondare il colpo Dumfries.