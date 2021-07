Calciomercato Juventus, i bianconeri rimangono vigili sulla situazione legata al futuro di Lewandowski: irrompe la big di Premier

La Juventus continua a lavorare sotto traccia. La priorità dei bianconeri, in sede di calciomercato, è quella di rinforzare il centrocampo, con Locatelli primo nome. Potrebbe arrivare, però, importanti novità in attacco, soprattutto in caso di partenza di Cristiano Ronaldo. Se il portoghese – su cui c’è l’interesse del PSG – dovesse dire addio, la ‘Vecchia Signora’ risparmierebbe ben 31 milioni netti di ingaggio e incasserebbe più o meno la stessa somma per il cartellino. Denaro che potrebbe essere reinvestito successivamente per un top player.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato, PSG scatenato | Altro tentativo in Serie A!

Tra i nomi monitorati c’è quello di Robert Lewandowski. La stella polacca – con il contratto in scadenza a giugno 2022 – è attratta dall’idea di cambiare aria e tentare una nuova avventura. La sua priorità, però, sarebbe il Real Madrid, ma stando a quanto riferisce il ‘Daily Mail’ nella corsa si sarebbe inserito anche il Manchester City. La compagine guidata da Guardiola sta riscontrando parecchie difficoltà per arrivare a Harry Kane e pare abbiano virato prepotentemente sull’ex Dortmund. Lewandowski percepisce 20 milioni netti a stagione e potrebbe partire quest’estate per una cifra vicina ai 60 milioni di euro, anche se al momento per non sia arrivata alcuna offerta. Irrompe il City su Lewandowski, per la Juve il sogno si complica.