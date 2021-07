Il futuro di Cristiano Ronaldo ancora non è noto. Il campione portoghese dovrà comunicare la sua scelta, l’annuncio del compagno

In casa Juventus potrebbero arrivare a breve novità importanti in vista della prossima stagione. Il club bianconero cercherà di conoscere in tempi brevi la decisione di Cristiano Ronaldo circa il suo futuro. Dopo la deludente stagione del campione portoghese, da tempo tutto è ancora in bilico per arrivare così ad una decisione definitiva. La società bianconera cercherà di convincerlo dopo il ritorno di Massimiliano Allegri per tornare a trionfare anche in campo europeo.

Calciomercato Juventus, Danilo svela tutto su Ronaldo e Gabriel Jesus

Nelle ultime ore sono arrivate anche le dichiarazioni rassicuranti di Danilo, difensore brasiliano della Juventus, che ha svelato il suo punto di vista ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport”: “Averlo in squadra per noi è importante, perché realizza tantissimi gol, e poi è un caro amico. Ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione”. Una conferma per certi versi decisiva in vista del futuro per tornare a trionfare in Italia e in Europa.

Lo stesso giocatore brasiliano ha parlato anche della possibilità di vedere Gabriel Jesus in maglia bianconera: “E’ forte e molto intelligente, in Italia potrebbe crescere ancora perché in A le squadre si chiudono bene ed è più difficile fare gol. Se potessi, lo porterei alla Juventus…”. L’attaccante del Manchester City non ha vissuto un anno entusiasmante sotto la gestione di Pep Guardiola, che gli ha preferito altri profili per il ruolo di centravanti.

L’ufficialità del futuro di Cristiano Ronaldo dovrebbe arrivare a breve per programmare al più presto la prossima stagione.