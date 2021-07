La Juventus valuta i prossimi acquisti e per i bianconeri può palesarsi il ritorno di fiamma per il talento della Spagna Dani Olmo

Una serata da dimenticare per la Spagna che torna a casa dopo la sconfitta ai rigori contro l’Italia di Mancini. Nottata amara per la grossa delusione, in seguito ad un’inattabile eccellente prestazione da parte della squadra guidata da Luis Enrique. L’ex allenatore della Roma ha messo in grossa difficoltà gli azzurri, con un espediente tattico che non ha dato punti di riferimento alla difesa di Mancini. Quel Dani Olmo nel ruolo di ‘falso nueve’ che ha incantato mezza Europa e che il Lipsia, oggi più che mai, è pronto a godersi nella nuova imminente stagione in Bundesliga. Una gemma che la Juventus non ha mai allontanato del tutto dagli obiettivi di calciomercato per la trequarti ma che, difficilmente, saluterà la Germania per approdare in Serie A. Il talento iberico è stato acquistato dal Lipsia nel gennaio 2020 per 22 milioni dalla Dinamo Zagabria, con i tedeschi che hanno anticipato Juventus e non solo nella corsa al gioiello 23enne. Nell’ultima stagione Olmo ha collezionato 46 presenze complessive, con 7 reti all’attivo e ben 12 assist vincenti per i compagni.

Numeri che impressionano e che trovano conferma nella straordinaria prova contro l’Italia, nella quale ha messo in crisi Chiellini, Bonucci e Jorginho. Un sogno destinato a rimanere tale quello della Juventus di provare a puntare su di lui, visto che il Lipsia non intende cederlo e lo valuta non meno di 45-50 milioni di euro.

Nonostante il rigore sbagliato nella lotteria che ha premiato gli azzurri di Mancini, la sontuosa prova di Olmo rappresenta un rimpianto per la ‘Vecchia Signora’.

La Juventus, pur senza succcesso, ci aveva già pensato prima che il giocatore lasciasse la Dinamo Zagabria l’anno scorso.